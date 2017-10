Unternehmerinnen boxen sich an die Spitze

05.10.2017, 23:00 Uhr

Frauen in der Wirtschaft müssen sich mehr zutrauen, so der Tenor am Unternehmerinnenforum.

Grenzen im Kopf



BEZIRK. Unternehmerinnen in Kontakt bringen - das will das jährlich stattfindende Unternehmerinnenforum von Frau in der Wirtschaft NÖ (FIW). In der Babenbergerhalle in Klosterneuburg ging es heuer darum, wie man mit einer guten Strategie sein Ziel erreichen und wie "Frau" das FIW-Netzwerk nutzen kann."Die Funktionärinnen von FIW sind Mentorinnen für alle Unternehmerinnen, die sich durchboxen", so FIW-Landesvorsitzende Waltraud Rigler. "Oft sind die Grenzen allerdings nur im Kopf und von dort müssen wir sie verbannen: Falsche Bescheidenheit ist fehl am Platz!" Auch LH Johanna Mikl-Leitner betonte die Notwendigkeit, sich als Führungskraft "mit den besten Köpfen zu umgeben. Wer selbst gut ist, holt sich ein exzellentes Team für die Zusammenarbeit."

Bis zum Weltmeistertitel



Ihre außergewöhnliche Geschichte erzählte Box-Weltmeisterin Nicole Wesner als Key-Note-Speakerin: Mit 32 entdeckte sie ihre Leidenschaft zum Boxen, kündigte ihren gut dotierten Büro-Job und startete ihre Box-Karriere, die sie bis ganz nach oben, zum Weltmeistertitel, führte.