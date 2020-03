Die heute von Bundeskanzler Kurz präsentierten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus betreffen natürlich auch das Burgenland – ein (laufend aktualisierter) Überblick

BURGENLAND. So wie alle anderen Universitäten und Fachhochschulen in Österreich wird auch die FH Burgenland mit ihren Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld die Lehrveranstaltungen bis auf weiteres aussetzen bzw online abhalten müssen: "Die an der FH Burgenland eingerichtete Koordinationsgruppe hat entschieden, dass ab 11. März keinerlei Präsenz-Veranstaltungen an den Studienzentren der FH Burgenland in Eisenstadt und Pinkafeld stattfinden. Alle Lehrveranstaltungen sollen schrittweise – soweit möglich - auf Online-Formate umgestellt bzw. gegebenenfalls verschoben werden. Geplante Exkursionen und Prüfungen in großem Rahmen sind abgesagt, ebenso geplante Konferenzen und Sponsionen", heißt es auf der FH-Homepage.

Die Studenten der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt wurden unterdessen bereits per Mail von der Hochschulleitung darüber informiert, dass "die Präsenzlehre an der PH Burgenland ab Mittwoch, dem 11.3.2020, für unbestimmte Zeit aus Sicherheitsgründen durch Formen der Fernlehre" ersetzt wird.

Viele Veranstaltungen betroffen

Die Maßnahme, dass Veranstaltungen ab 500 Personen im Freien sowie Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen abgesagt werden müssen, betrifft ebenfalls zahlreiche Veranstalter im ganzen Burgenland.

Was den Bezirksblättern bis jetzt bekannt ist:

Besonders betroffen ist die Kulturbetriebe Burgenland GmbH , Burgenlands größter Kulturveranstalter: " Bis vorläufig Anfang April 2020 finden in folgenden Niederlassungen der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH keine Veranstaltungen statt: Kulturzentren Burgenland (Eisenstadt, Oberschützen, Güssing), Liszt-Zentrum Raiding, Schloss Tabor, Landesmuseum Burgenland, Haydn-Haus Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland sowie Liszt-Haus Raiding. Der erste Zyklus des bevorstehenden Liszt-Festivals in Raiding (19. bis 29. März 2020) ist somit leider auch abgesagt", heißt es auf der Homepage. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, nach Möglichkeit Ersatztermine für die abgesagten Veranstaltungen zu finden und den Umtausch von bereits erworbenen Tickets so unkompliziert wie möglich abzuwickeln. Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax bezeichnet die Absagen als "natürlich bedauerlich". Man werde in den nächsten Tagen regelmäßig über weitere konkrete Schritte und Auswirkungen auf den Spielbetrieb informieren.

veröffentlichte am frühen Nachmittag folgendes Statement auf ihrer Homepage: " ". In der Landeshauptstadt wurde unter anderem auch der Eisenstädter Autofrühling abgesagt. „Wir bedauern den Schritt sehr! Wir haben aber eine große soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern und Kunden gegenüber, die wir so zum Ausdruck bringen möchten“, sagt der Sprecher der ARGE der Eisenstädter Autohäuser Josef Weidinger. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt sei unmöglich, "da die Vorbereitungen für den Autofrühling in allen Autohäusern bereits abgeschlossen sind". Aus diesem Grund bleiben auch die für den Autofrühling geplanten Aktionen in den einzelnen Autohäusern aufrecht. Sämtliche, ursprünglich für den Autofrühling geplanten Aktionen können jedoch bei einem Besuch im Rahmen der regulären Öffnungszeiten beansprucht werden. "Für die Eisenstädter Autohäuser und ihre rund 300 Mitarbeiter ist die Absage sehr bedauerlich, da dieser immer eine Initialzündung war und viel Schwung in den Autoverkauf brachte", so Weidinger.

36 Personen im Burgenland negativ getestet

Die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen betreffend COVID-19 werden eins zu eins im Burgenland umgesetzt, teilte der „Koordinationsstab Coronavirus“ des Landes Burgenland am Dienstagabend mit. Bisher wurden im Burgenland 36 Personen negativ auf COVID-19 getestet, 10 Verdachtsfälle befinden sich in Abklärung. Die Zahl der positiv getesteten Personen liegt im Burgenland weiterhin bei 4. Dabei handelt es sich um die erkrankten Mitglieder einer slowakischen Familie, die sich in ihrem Ferienwohnhaus in Kittsee in häuslicher Quarantäne befindet – deren Gesundheitszustand hat sich mittlerweile verbessert.

Es gilt, einer weiteren Verbreitung des COVID-19-Virus weiter entgegenzuwirken, heißt es aus dem „Koordinationsstab Coronavirus“.

Veranstaltungen im KUZ und der Cselley Mühle abgesagt

Zahlreiche Events wegen Corona-Virus abgesagt

Corona-bedingte Absagen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf