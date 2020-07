Wie soll die Zukunft des 19. Bezirks aussehen? Das entscheiden Sie am 11. Oktober mit Ihrer Stimme.

DÖBLING. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass es viele Themen gibt, welche die Menschen im Bezirk beschäftigen und die stark polarisieren. So wurde zum Beispiel vor rund einem Jahr das flächendeckende Parkpickerl eingeführt, dass sich im 19ten durchaus bewährt hat. Und der 39A fährt jetzt bis nach Neustift. Es gibt aber auch noch viele "Baustellen" in Döbling, die bereits auf der Agenda des Bezirks stehen, und einige, die noch darauf warten.

Ihre Stimme für die Zukunft

Bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen stellen wir mit unserer Stimme auch die Weichen für die Zukunft unseres Bezirks. Aber welche Themen werden den kommenden Wahlkampf dominieren? Das sollten Sie jetzt bestimmen. Denn wer könnte besser wissen, was für den 19. Bezirk wirklich wichtig ist, als jene Menschen, die dort leben? Anhand der Antworten auf die folgenden vier Fragen, um die wir Sie per E-Mail an doebling.red@bezirkszeitung.at ersuchen, wird die bz ein Stimmungsbild zur aktuellen Situation erstellen. Dann werden wir die Kandidaten, die sich der Wahl stellen, damit konfrontieren und ihre Konzepte zu den folgenden Themen veröffentlichen:

Stadtentwicklung

Im Gebiet rund um die Muthgasse entsteht in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil mit 10.000 Arbeitsplätzen und 5.000 neuen Bewohnern. Welche Infrastruktur ist dort von Nöten?

Öffi-Ausbau

Der 19. Bezirk ist durch seine topografische Lage sehr schwierig zu erschließen. Es gibt immer noch einige Randgebiete, die auf Verbesserungen bei den Öffis hoffen. Braucht es neben der U4-Station in der Gunoldgasse weitere Ausbaustufen?

Gesundheitsversorgung

Döbling ist ein wachsender Bezirk. Immer mehr Menschen leben hier gerne, auch ältere. Wie zufrieden sind Sie mit der Gesundheitsversorgung in Döbling? Was muss besser werden?

Angebote für Jugend

Der Bezirk ist aufgrund seiner Altersstruktur mehr für die Generation 50 plus ausgerichtet. Doch immer mehr Familien mit Kindern siedeln sich an. Eine Frage, die sich stellt, ist, ob es auch ausreichend Angebote für die Jugend geben wird. Was fehlt für die Jugendlichen im 19. Bezirk?

Jetzt sind Sie am Wort. Schicken Sie uns Ihre Antworten an doebling.red@bezirkszeitung.at