Bei einem Motorradunfall in Hornstein wurde ein 16-Jähriger verletzt.



HORNSTEIN. Heute Morgen gegen 6.40 Uhr kam es in Hornstein auf der L216 bei der Kreuzung mit der Rampe A333 zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Autofahrer bog von der Autobahnabfahrt in Richtung Neufeld ein, übersah den Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der 16-jährige Motorradfahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.