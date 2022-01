Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt rückte gestern aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen zu einer Fahrzeugbergung aus.

EISENSTADT. Am Begleitweg der S31 in die Nähe des städtischen Bauhofes kam ein PKW ins Rutschen.

PKW blieb auf Schneefahrbahn stecken

Eine Fahrzeuglenkerin blieb auf der schneebedeckten und verwehten Straße nur wenige Meter nach Fahrtantritt stecken und rutschte in einen Graben. Die mit Schneeketten und Allrad ausgerüstete Fahrzeugflotte der Florianis schuf schnell Abhilfe und verbrachte den Audi wieder auf sicheres Terrain.

Ausfahrt im Schneegestöber

Kurz nach 1 Uhr Freitag-Nachts wurden die Eisenstädter Freiwilligen außerdem über mehrere Smartphones zu einem Brandmeldeanlagenalarm innerhalb des Stadtgebietes gerufen.

Mit schon am Nachmittag vorsorglich angelegten Schneeketten machten sie sich per Voraus- und Löschfahrzeug zum Ort des Geschehens, einem großen Handelsgeschäft, auf.

Wie sich herausstellte, hatte ein Brandmelder an der Laderampe aus unbekannter Ursache angeschlagen - eine ausgiebige Kontrolle ergab keine Auffälligkeiten und nach etwa 35 Minuten konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Ihre nächtliche Ausfahrt samt Wetterlage hielten die Florianis in einem kurzen Video fest: