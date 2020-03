EISENSTADT. DM und Bio Austria ermöglichten den Bewohnern des Caritas ZufluchtRaums in Eisenstadt ein festliches Buffet. Eine warme Mahlzeit ist für obdachlose keine Selbstverständlichkeit, geschweige denn ein Buffet, genossen auf einem schön gedeckten Tisch: Dennoch machten die beiden Betriebe genau das möglich. Im Warmen, mit einem Dach über dem Kopf wurde eine herzhafte Gemüsesuppe geschlemmt, gefolgt von einem traditionellen Braten an Rotkraut. Zum Abschluss gab es ein cremig-süßes Tiramisu. Im Namen der Gäste bedankte sich Viktoria Wagentristl, Leiterin de Caritas ZufluchtRaums: "Für manche steht so ein Menü jeden Sonntag auf dem Tisch, für Menschen ohne Zuhause war es ein ganz besonderes Festessen. Danke an die Spender!"