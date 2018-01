Fulminanter Sieg für Eisprinzessin aus Großhöflein!

14.01.2018, 23:19 Uhr

Eisenstadt : Allsportzentrum Eisenstadt |

Kristina Leberl (ESV-Eisenstadt) strahlte als Gesamtsiegerin mit ihrem Glaspokal vom Stockerl

Die beiden Medaillengewinnerinnen(Gruppe Jugend 3, 3.Platz) und(Gruppe Jugend 4, 1.Platz) bewiesen erneut ihr Talent und strahlten zufrieden mit ihrem Pokal vom Podest. Viktoria Stacherl freute sich über Bronze in der teilnehmerstärksten Gruppe (20 Teilnehmerinnen!). Ebenfalls in dieser Gruppe kämpfte sichzu „Somewhere over the Rainbow“ auf Platz 7 vor,fegte zu "Better when I'm dancing" schwungvoll übers Eis,versuchte mit einer Interpretation zu Michael Jacksons „Thriller“ Zombies zum Leben zu erwecken,bestach zur Musik von "Lala Land" mit schnell gedrehten Pirouetten undschwebte elegant zu „River flows in You“ übers Eis. Die Mädels platzierten sich im guten Mittelfeld. Die jüngsten Läuferinnen des Wettkampfkaders(6.Platz),(8.Platz) und(10.Platz) stellten sich zum ersten Mal der Jury und präsentierten ihre 1. Kür in einem ebenfalls großen Starterfeld mit Bravour.(BS Junioren Plus) überzeugte mit ausgezeichneten Pirouetten zur Musik von „I put a Spell on You“ – verzauberte das Publikum, verpasste mit Platz 4 aber knapp das Stockerl.

Ihre Trainingskolleginverbreitete zum Lied „Mambo No. 5“ – Sommerfeeling und verpasste nur knapp das Stockerl (4.Platz).Das Trainer-Team Franziska Rauchbauer, Laura Müller, Victoria Stickler und Stephanie Wallner und der 14-köpfige Wettkampfkader des ESV Eisenstadt freuen sich auf die herannahende