Raiffeisen unterstützt Fußball-Cup für Volksschulen

09.05.2017, 10:06 Uhr

Fußball als wesentlicher Bestandteil

Hohe Beteiligung

Über 1.000 Burschen und Mädchen werden im Rahmen des Sumsi Cup heuer dem runden Leder nachjagen. Weil man sich beim Thema Werbung in Schulen „derzeit in schwierigen Gewässern bewegt“, ist der amtsführende Landesschulratspräsidenten Heinz Josef Zitz. „Wir legen viel Wert auf Bewegung in den Schulen – Fußball ist da ein wesentlicher Bestandteil und ein Thema in beinahe allen Schulen im Burgenland.“Voll hinter dem Projekt Sumsi-Cup steht auch der Burgenländische Fußballverband. „Mit Gabi Pinter haben wir eine Nachwuchsreferentin, die sich auch speziell dafür ins Zeug legt“, so Präsident Gerhard Milletich.90 Teams aus allen Bezirken nehmen heuer am Sumsi Cup teil und tragen im Mai ihre Vorausscheidungen aus. Bereits für das Finale qualifiziert sind die Volksschulen aus Kittsee, Gols und St. Martin an der Raab.