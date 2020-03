Hubert Neudecker erzählt am Freitag, 27. März, um 19 Uhr im Gemeindezentrum Hofkirchen von seiner Pilgerreise nach Italien. Sein einziger Begleiter: Sein Schatten.

HOFKIRCHEN. Es war beim Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Kärnten im Jahre 2015, beim großen Flüchtlingsansturm, wo er täglich an der Grenze die Not der Migranten hautnah miterlebte, als sich der damalige Unteroffizier Hubert Neudecker zu einer größeren Pilgerreise entschloss – als Dank für sein bisheriges Leben in Frieden und Wohlstand. Nach langem hin und her beschloss der Vizeleutnant, 1.530 Kilometer zu Fuß nach Rom zu wandern. Seine Reise führte ihn von Hofkirchen über den „Salzsteig“ mit Überquerung der Alpen. In einem Multimedia-Vortrag lässt er Interessierte an seinen Erlebnissen teil haben. Der Erlös aus der Veranstaltung fließt in die Renovierung des Daches der örtlichen Pfarrkirche.