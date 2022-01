Corona-bedingt veranstaltete der Alpenverein Neugablonz-Enns heuer, vom 2. bis 4. Jänner, ein kleineres Jugendskilager. Auch die Schneeschuhwanderer des Vereins ließen sich vom Tauwetter am Dreikönigstag nicht abhalten.

ENNS, DACHSTEIN-WEST. Mit dabei waren dieses Mal leider nur sechs Jugendliche, da es es kurzfristig einige Absagen gab. „Dennoch sind wir glücklich diese Veranstaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen durchgeführt zu haben", so der Jugendleiter und Instruktor Skilauf Alpin Michael Gruber vom Ennser Alpenverein. „Die Auslastung im Skigebiet war relativ gering und es gab keinerlei Wartezeiten am Lift. Somit konnten wir die Skitage in vollem Umfang, ausreichend genießen." Mit dem Wetter und der Schneelage im Skigebiet Dachstein-West hatte die Skigruppe weniger Glück: „Bei hohen Temperaturen und teilweise Regen waren die Pistenverhältnisse gerade noch gut genug um perfekte Schwünge ziehen zu können.“

Schneeschuhwanderung am Schwarzkogel

Am Dreikönigstag machten sich trotz Tauwetter-bedingt unsicherer Schneelage vier Schneeschuhwanderer des Alpenvereins Neugablonz-Enns auf den Weg ins Pyhrn-Priel-Gebiet. „Am Ausgangspunkt der geplanten Wanderung auf der Hengstpass-Höhe trafen wir glücklicherweise auf ausreichend Schnee und erwanderten gut gelaunt bei leichtem Schneefall den Schwarzkogel", berichtete der Tourenführer Christian Wirth vom Ennser Alpenverein. Wissenswertes zum Thema Tourenplanung, Orientierung und Lawinenkunde sowie eine Suchübung mit den Lawinen-Verschütteten-Such-Geräten rundete die kurzweilige Tour ab.

Kinder-Skikurs Mitte Jänner

Am kommenden Wochenende, am 15. und 16. Jänner, findet der Kinderskikurs statt. Weitere Info über das laufende Winterprogramm auf der Webseite der OeAV Sektion Neugablonz-Enns unter alpenverein.at/neugablonz-enns/home/news/5_avn.php