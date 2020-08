Der Obmann der Stadtkapelle St. Valentin, Franz Mühlberghuber feierte am Sonntag im wunderbaren Ambiente am Vierkanthof von Karl Halbmayr (Edelbrand- und Mostsommelier) seinen 60igsten Geburtstag.

Gefeiert wurde mit seiner Gattin Gertrude, seinen Kindern mit dem Schatz der Familie „Enkerl Valentina“, der Familie seiner Gattin, „seiner“ Stadtkapelle, Freunden sowie geladene Ehrengästen. Die Ehrengäste, Frau Bgm. Kerstin Suchan, Stadtrat Andreas Pum, Amtsleiter Rudolf Steinke, Msgr. Johann Zarl, Diakon Manuel, Franz Huber Obmann Volkstanzgruppe St. Valentin, Obfrau Eva Roob und Chorleiter Prof. Edgar Wolf vom Chor Haag sowie BAG Obmann und Obmann der Stadtkapelle Stadt Haag Harald Weidinger ließen Franz an diesem Tag hochleben.

Nachdem es zu Beginn der Feier stark regnete, wurde die Feier in das Gewölbe des Hofes verlegt. Je mehr geladene Gäste jedoch zur Feier kamen, desto besser wurde auch das Wetter und so konnte auch noch der idyllische Innenhof bei Sonnenschein genutzt werden, wo die Gäste das Tanzbein schwingen ließen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier neben der Stadtkapelle auch vom SAX Quartett.

Natürlich ließ es sich Franz nicht nehmen, „seine“ Stadtkapelle auch selbst zu dirigieren.

Meine Geburtstagsfeier in diesem wunderbaren Ambiente von Maria und Karl Halbmayr bleibt mir unvergesslich, schöner hätte es nicht sein können“, so Franz Mühlberghuber.