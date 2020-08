Wie viele wissen, war die Restaurierung des alten, neugotischen Fronleichnam-Himmel der Pfarre St. Valentin nicht mehr möglich! Er wurde zwar von allen Schädlingen befreit und gut konserviert, benutzbar, einsatzfähig ist er leider nicht mehr. Bei der Fronleichnamsmesse 2020, Corona bedingt am Kirchenplatz, wurde der neu angeschaffte Himmel feierlich gesegnet.

Der „alte“ Himmel hat nun einen würdigen „Altersitz“ im Stadtmuseum von St. Valentin gefunden!

Ein großes Danke an Pfarrkirchenrat Franz Huber für seine Initiative um einen neuen Prozessionshimmel und die gute Lösung mit der Übersiedlung des alten Baldachin in das Museum unserer Stadt!

Danke auch an die Verantwortlichen des Stadtmuseums St. Valentin!