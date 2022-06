Petra, Martina, Eva Maria oder Manuela aus dem Tageszentrum in Enns bieten für die Besucher ein vielseitiges Programm an. Es wird gekocht, gebastelt und auch mal gespielt, aber vor allem wird ein altersgerechtes Koordinations-Bewegungstraining angeboten, um mit dem Körper in Übung zu bleiben.



ENNS. Auch das Gehirn darf nicht zu kurz kommen und so sind die Gedächtnistrainings-Einheiten besonders beliebt. Beim Gedächtnistraining geht es darum, Alltagsfähigkeiten gezielt zu trainieren, sich beispielsweise Zahlen besser zu merken oder Sprach- oder Gedächtnisstörungen entgegenzuwirken, wie etwa nach einem Schlaganfall, bei Demenz oder im Alter. Wenn dann so manches Wort eines Wörterpuzzles an die Vergangenheit erinnert, dann werden schöne Erinnerungen der eigenen Geschichte wieder wach.

Treffpunkt für soziale Kontakte



Das Tageszentrum Enns ist ein Treffpunkt für Senioren, die sozialen Kontakt suchen, die dem Alleinsein entfliehen wollen. Dort treffen sich alte Freundschaften, die sich in ihrer Lebenslaufbahn aus den Augen verloren haben und es werden neue Freundschaften geknüpft.

"Für Interessierte gilt: Besuchen Sie uns doch im Tageszentrum Enns, wo sie mit einem Schnuppertag ausprobieren können, ob es ihnen gefällt", so Stefan Bauer vom Zentrum für Betreuung und Pflege in Enns.