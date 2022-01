Outdoor-Ausstellung an der Sport/Mittelschule St. Valentin/Schubertviertel



ST. VALENTIN. An der Sport/Mittelschule St. Valentin/Schubertviertel gibt es regelmäßig Vernissagen, in denen die kreativen Kunstwerke der Schüler/innen einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Leider war dies in den vergangenen Jahren Corona-bedingt nicht möglich. Ganz nach dem Motto „Wo ein Wille, da ein Weg“ machten es sich die Künstler/innen des Wahlpflichtfaches Art & Design deshalb zur Aufgabe, im überdachten Zugangsbereich der Schülergarderoben eine Ausstellungsfläche zu erschaffen, wo Schülerarbeiten während der Schulöffnungszeiten auch von schulexternen Personen bewundert werden können.

Talente werden gefördert



Im ersten Schritt dieses großangelegten Projektes malten die Schüler/innen die Wände neu aus, welche in Folge von Schulwart Andreas Amstler mit Ausstellungsgittern versehen wurden. Darauf können ab sofort die Kreativen der Schule ihre Kunstwerke im Freien ausstellen.

15 Schüler/innen der 8. Schulstufe wählten für ihre erste Outdoor-Präsentation schulinterne Schwerpunkte wie Sport, Informatik und Kreativität als übergreifende Idee und gestalteten dazu nach dem Vorbild von Henri Matisse 15 farbenfrohe Leinwände.

„Es war wirklich inspirierend mitanzusehen, mit wieviel Motivation und Eigeninitiative die Kinder ans Werk gingen. Der künstlerische Aspekt der Stilisierung und Vereinfachung von Formen wurde perfekt umgesetzt und wir sind als Schule stolz darauf, solche Talente fördern und begleiten zu dürfen“, freut sich Kunstpädagogin und Initiatorin Sigrid Eder-Schichl.