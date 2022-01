Was bisher als Pisa-Studie in aller Munde war, nennt sich nun IKM: Informelle Kompetenz-Messung.

ST. VALENTIN. Informelle Kompetenz-Messung: Gemeint ist damit eine standardisierte Testung in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch, die ab diesem Schuljahr österreichweit durchgeführt wird. Beginnend mit der 7. Schulstufe wurden diese IKM-Testungen heuer erstmalig flächendeckend angesetzt. Die Kompetenzmessungen erfolgten online und gaben einen guten Überblick über die Stärken und Schwächen einzelner Kinder, Klassen und Schulen.

Schubertviertel klar über Durchschnitt



Die Sport/Mittelschule St. Valentin/Schubertviertel kann sich über die Ergebnisse der heurigen Informellen Kompetenz-Messung wirklich freuen. Der Referenzwert (= österreichischer Durchschnittswert) wurde sowohl in Deutsch, als auch in Mathematik und Englisch mehr als deutlich überschritten. So manche AHS konnte mit den Ergebnissen dieser Mittelschule nicht mithalten.

Vorteil durch 2-Lehrer-System



„Wir sind als Schule extrem stolz darauf, bei den IKM-Testungen in allen Bereichen weit über dem österreichischen Referenzwert zu liegen. Ich denke, es beweist einmal mehr, dass eine Mittelschule mit einem überdurchschnittlich motivierten und engagierten Lehrer- und Schülerteam ein Leistungsniveau erreichen kann, das zahlreiche Höhere Schulen erblassen lässt. Das 2-Lehrer-System an unserer Mittelschule bietet eindeutig den Vorteil, Kinder intensiv individuell betreuen und fördern zu können und so unsere Schüler/innen wirklich fit für die Zukunft zu machen“, freut sich Direktorin Susanna Stiftner.

Feedback über Leistungsniveau



IKM dient in erster Linie als Feedback, um den genauen Leistungsstand in einzelnen Kompetenzbereichen wie Hören, Lesen und Sprachbewusstsein zu evaluieren und im Anschluss gezielte Fördermaßnahmen zu setzen. Die Bildungsdirektionen bekommen hiermit einen Überblick über das Leistungsniveau einzelner Schulen und können so Brennpunktschulen durch zusätzliches Förderangebot gezielt unterstützen.