Wellness, Badespaß und Religion

Die alljährliche Aquanight gehört zum Fixprogramm der St. Valentiner Pfarrjugend!

Die Kath. Jugend (ab der 9. Schulstufe, höhere Schüler, Lehrlinge, Studenten, Facharbeiter) fährt gemeinsam mit den JungscharOldies (Schüler der 3. u. 4. Klasse NMS/GYM) einen Abend in die Therme Bad Schallerbach. 63 Jugendliche und junge Erwachsene waren auch heuer wieder dabei! Der Badespaß wir immer verbunden mit Wellness und Action mit Religion! Bei der Heimfahrt wird im Reisebus immer eine kurze Tauferinnerungsandacht, passend zum Symbol „Wasser“ gehalten. So kann auch ein Bus zu einer modernen „Kapelle“ werden.

In unserer Zeit ist es wichtig, in der Seelsorge an jungen Menschen, auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten! „Papst Franziskus ruft uns ja immer wieder dazu auf, NEU aufzubrechen, kreativ zu sein!“, so Diakon Manuel Sattelberger.

kath. Jugend St. Valentin