Gleich das erste Spiel in der OÖ-Liga zwischen ASK St. Valentin und der SPG Weißkirchen/Allhaming bewies, warum viele den Fußball vermisst hatten.

ST. VALENTIN. Pünktlich um 17.30 Uhr rollte Freitagabend die Kugel in der Region endlich wieder. In der ersten Runde der OÖ-Liga forderte der ASK St. Valentin Vize-Herbstmeister Weißkirchen/Allhaming. Und die Gäste knöpften sofort da an, wo sie vor dem coronabedingten Saison-Abbruch aufgehört hatten. Die heimischen St. Valentiner hingegen fanden zu Beginn überhaupt nicht in die Spur, produzierten viele Eigenfehler. Genau solch einer hatte bereits nach 14 Minuten verheerende Folgen: Ballverlust im Mittelfeld und plötzlich tauchte Weißkirchens Oliver Pollak ganz alleine vor dem ASK-Gehäuse auf und ließ Neo-St. Valentin-Goalie Christoph Wagner-Binder keine Chance. Nur acht Minuten später hätte Michael Schröttner die Führung verdoppeln können, verzog jedoch ganz alleinstehend.

Spiel wird ausgeglichener

Eine halbe Stunde dauerte es, bis sich auch die Gastgeber offensiv zu Wort meldeten. Teodor Brankovics Versuch ging aber neben das Tor. Dennoch ein Weckruf für die Riedl-Truppe, die ab diesem Zeitpunkt den stark spielenden Gästen Paroli bieten konnte. Kurz vor der Pause hatte dann Ex-Profi Thomas Fröschl den Ausgleich am Kopf. Der Ball streifte jedoch über die Querlatte. Nach Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Zwingende Torchancen konnten aber beide Teams nicht kreieren.

Acht St. Valeninter fast mit dem Ausgleich

Erst 20 Minuten vor dem Ende nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Nach einem Freistoß jubelten die Weißkirchner über das vermeintliche 0:2. Ein klares Foul an Fröschl verhinderte dies jedoch. Im direkten Gegenzug erstickte ein erneuter Foul-Piff die Jubelschreie der Heimischen. Im Endspurt schwächte sich der ASK dann auch noch selbst. Während die Guselbauer-Zwillinge Michael und Daniel in Minute 77 bzw. 93. mit glatt Rot vom Platz flogen, musste auch Jovica Sormaz nach einem Foul (87.) mit Gelb/Rot vorzeitig unter die Dusche. Und dennoch kamen die St. Valentiner in der 94. Minute durch Fröschl zur riesigen Ausgleichschance. Sein Versuch landete aber in den Armen von Gäste-Goalie Höbarth. Eine bittere Auftakt-Niederlage für den ASK, die vor allem durch die drei roten Karten noch längere Auswirkungen haben könnte.