Fit mit Zumba in Hofkirchen

HOFKIRCHEN. Am Dienstag, 25. Juli, startet in Hofkirchen ein Zumba-Kurs. Dabei wird Zumba kombiniert mit Strong by Zumba. Dabei handelt es sich um ein intensives Training. Die Musik dazu läuft eher im Hintergrund und wurde speziell zusammengestellt., um die Intensität voranzutreiben und den ganzen Körper zu trainieren.Anmelden kann man sich bei Ursula Wellenberger von der Volkshochschule Hofkirchen unter 0676/845500354. Der Kurs findet je von 18 bis 20 Uhr im Gemeindezentrum statt. Die Kursleitung übernimmt Sarah Brandstetter. Die Kurskosten belaufen sich auf 14,20 Euro.