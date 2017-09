ST. VALENTIN. Der SC St. Valentin lädt am Samstag, 11. November, zur legendären "Netten Leit Night" ins Kulturhaus. Einlass ist um 20.30 Uhr. "Pro 7 – dieBand" verspricht Partystimmung bis in die Morgenstunden. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zeh Euro, an der Abendkassa zwölf Euro. Der Dresscode ist sportlich elegant.