Schnäppchenjagd beim Ennser Radbasar

Am zweiten Märzwochenende sollen wieder möglichst viele Drahtesel in der Ennser Stadthalle ihre Besitzer wechseln.

ENNS. Bereits zum zwölften Mal laden die Grünen Enns zum Radbasar in die Ennser Stadthalle. Am zweiten Märzwochenende sollen wieder möglichst viele Drahtesel ihre Besitzer wechseln und weiterverwendet werden. Am Freitag, 9. März, von 15 bis 18 Uhr werden die Fahrräder angenommen. Verkauft werden diese schließlich am Samstag, 10. März, von 9 bis 11.30 Uhr.Bitte nur funktionsfähige Fahrräder, Radanhänger und Kinderfahrzeuge abgeben. Zubehör wird nicht verkauft. Der Erlös und die nicht verkauften Räder können am Samstag von 11.30 bis 12 Uhr abgeholt werden. Wie gewohnt wird am Samstag auch ein gratis Radlcheck für die gekauften Räder angeboten.