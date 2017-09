Ring auf Parkplatz gefunden – Besitzer gesucht

30.09.2017, 21:15 Uhr

Gestern, 29. September, wurde am Parkplatz des Frunpark Asten ein Ring – vermutlich ein Ehering – gefunden.

ASTEN. Hunderte Nutzer haben das Foto des silberfarbenen Rings bereits auf Facebook geteilt. Der Ring wurde gestern, 29. September, auf dem Parkplatz des Frunpark in Asten gefunden. Die Finderin lichtete den Ring ab und bat ihre Freunde im sozialen Netzwerk um Mithilfe. Seither haben knapp 1.900 Personen das Ansuchen geteilt.Den Ring ziert auf der Innenseite die Gravur 7.7.2017 – spekuliert wird auch, dass der Schriftzug 7.7.2011 lautet. Auf der Außenseite sind drei Steine angebracht. Wer eine Ahnung hat, wer den Ring verloren haben könnte, kann sich per Privatnachricht an die Findern wenden. Noch hat sich der Besitzer übrigens nicht gemeldet.