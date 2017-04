Traditionen rund um den Maibaum

26.04.2017, 09:34 Uhr

"Rund 200 Arbeitsstunden stecken in einem Maibaum", erklärt Huber. "Den Dank erhalten wir, wenn viele Leute kommen und uns beim Aufstellen zuschauen." Rund 600 Rosen stecken im Baum, 25 fleißige Helfer binden die Kränze. "Da steckt viel Arbeit drinnen, die man nicht sieht", so Huber. Ärgerlich wird es, wenn der Baum bereits vor dem Aufstellen gestohlen wird – was streng genommen gegen die Regeln im Mostviertel verstößt. "Bei uns muss der Maibaum stehen, ehe er gestohlen werden darf", erklärt Huber. Außerdem dürfen ihn andere Gruppen, die selbst einen Maibaum aufgestellt haben, in den ersten drei Nächten nach Einbruch der Dunkelheit stehlen. Damit es zu keinen Missverständnisse bei den Bräuchen rund ums Maibaumstehlen kommt, hat die oö. Landjugend einen Atlas veröffentlicht. Untersteht für jeden Ort detailiert, was erlaubt ist und was nicht."Die wichtigste Regel ist, dass nichts beschädigt werden darf, also zum Beispiel keine Hof- oder Hallentore und natürlich auch der Baum selbst soll unbeschadet bleiben", erklärt Julia Prameshuber, Obfrau der Landjugend Enns-Kronstorf-Hargelsberg. Welche Tipps und Tricks gibt es beim Maibaumstehlen? "Man muss den Bewachern viel zu trinken geben und sie ablenken", sagt der Obmann der Volkstanzgruppe verschmitzt. Sein Verein konzentriert sich mittlerweile nur mehr aufs Bewachen. Früher habe man aber so manchen Baum gestohlen – einmal vom Stadtplatz in Enns. Auch die Landjugend legt den Hauptaugenmerk auf das Bewachen: "Besonders stolz sind wir auf unsere tüchtigen Mitglieder, die den Baum keine Sekunde aus den Augen lassen.", so Prameshuber.ab 11 Uhr am Marktplatz Astenab 17 Uhr im Gewäxhaus Ennsdorfab 14 Uhr am Ortsplatz Ernsthofenab 14 Uhr am Brucknerplatz Kronstorfab 5.30 Uhr des Musikvereins Erlaab 9.30 Uhr beim Feuerwehrhaus Endholzab 14 Uhr beim Feuerwehrhaus der FF Raffelstetten, Astenab 14 Uhr am Hauptplatz Ennsab 14 Uhr, Ennsweg 30, Ennsdorf, 10 Uhr, Gemeindeplatz Hargelsbergab 10 Uhr auf der Schulwiese beim Kindergarten Niederneukirchenab 9.30 Uhr im Pfarrstadl St. Pantaleon, 14 Uhr, Volksschule Langenhart, St. Valentin(Keine Gewähr auf Vollständigkeit)