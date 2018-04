AMS Traun unterstützt bei der Umschulung

25.04.2018, 11:18 Uhr

Derzeit befinden sich mehr als 1.000 arbeitslos gemeldete Menschen beim AMS Traun in Schulungen.

BEZIRK (km). "Fast 21 Prozent der bei uns gemeldeten arbeitslosen Menschen unterziehen sich einer Schulung oder lassen sich umschulen", erklärt Gernot Grammer, stellvertretender Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Traun. Jeder Fünfte beansprucht das AMS Traun demnach für eine Umschulung. Prinzipiell gilt: Wer beim AMS eine Umschulung anstrebt, hat mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wer keine Berufsausbildung absolviert und lediglich die Pflichtschule abgeschlossen hat, ist in hohem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Aber auch gesundheitliche Belastungen im bisherigen Beruf, ein Wechsel des Wohnortes, Betreuungspflichten sowie die Motivation, neue Erfahrungen sammeln zu wollen, können hinter einer beruflichen Neuorientierung stecken.

Schulungen des AMS

"Von derzeit gut 5.000 im Bezirk Linz-Land arbeitslos gemeldeten Menschen lassen sich mehr als 1.000 umschulen", so Grammer weiter. "In der Regel nehmen Arbeitslose Kontakt mit dem AMS auf und besprechen mit Beratern ihr jeweiliges Bildungsinteresse", so der stellvertretende Leiter. "Je nach Inhalt der Ausbildung, arbeitsmarktpolitischer Notwendigkeit und vorhandenen Budgets kann eine Umschulung vom AMS finanziell mitgetragen oder gänzlich übernommen werden." Aktuell befinden sich in Linz-Land 1.061 Menschen in vom AMS mitgetragenen Ausbildungen wie EDV- und Englischschulungen oder absolvieren diverse Lehrabschlüsse.