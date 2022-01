Im Februar wird in Favoriten an unüblichen Plätzen geimpft. So soll die Impfrate erhöht werden.



WIEN/FAVORITEN. Um die Impfrate zu erhöhen, wurde ausgewertet wo noch "Nachholbedarf" ist. Ein Teil davon liegt in Favoriten. Nun werden auch an unüblichen Orten Impfungen angeboten, wo sich auch die Menschen befinden.

"Diese Aktion ermöglich ein niederschwelliges Impfangebot", so Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ). "Personen sollen dadurch zum Erststich bewegt werden. Die niederschwellige Möglichkeit zur Durchführung von Zweitstichen sowie der Booster-Impfung ist natürlich auch gegeben."

Wo und wann geimpft wird



Anstoß: Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Fußball-Käfig der Fun- und Sport-Halle. Im Februar gibt es hier ein Impflokal.

Fun- und Sport-Halle Favoriten in der Windtenstraße 2

1., 4. und 7. Februar von 9bis 12 und von 13 bis 17 Uhr

Auch am Kempelenpark kann man sich nun impfen lassen.

Statdraum am Kepelenpark in der Quellenstraße 2C

31. Jänner und 3. Februar von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr

Im Jugendtreff Arthaberpark kann man sich am 2. und 3. Februar impfen lassen.

Jugendtreff Arthaberpark am Arthaberplatz 19

2. und 3. Februar von 10 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr

Was man benötigt



Nicht vergessen sollte man einen Lichtbildausweis und soweit vorhanden eine E-Card. Auch eine FFPS-Maske ist notwendig. Kinder unter 14 Jahren müssen in Begleitung einer obsorgeberechtigten Person kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

