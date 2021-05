Die bz spendete den Erlös ihrer Büromöbel für das Favoritner Kolpinghaus.



WIEN/FAVORITEN. Die bz-Wiener Bezirkszeitung ist kürzlich umgezogen: Von der Wiedner Weyringergasse ins Favoritner Quartier Belvedere Central. Wie es bei einer Übersiedlung so läuft, gibt es immer etwas, was man nicht mehr braucht – in diesem Fall einige Büromöbel.

Diese wurden in der Folge in einer Versteigerung an die Mitarbeiter verkauft. Der Erlös sollte dann einem guten Zweck zugutekommen. Die Koordinatorin dieser Aktion, Cornelia Jost, wählte gemeinsam mit ihrem Team das Favoritner Kolpinghaus in der Maria-Rekker-Gasse.

450 Euro für "gemeinsam leben"



Insgesamt wurden schließlich 450 Euro an das Mutter-Kind-Heim im Kolpinghaus übergeben. Bereichsleiterin Verena Idl-Fercher, Pädagogin Antonia Lacom und der Geschäftsführer Günther Schwegl waren glücklich über die Spende.

"Damit können wir unseren alleinstehenden Müttern helfen", so Idl-Fercher. So wohnt hier etwa eine Mutter, die gerade ihre Berufsausbildung zur Pflegerin absolviert. Um wieder auf die Beine zu kommen, muss sie aber unter anderem auch das Geld für einen Kindergartenplatz oder diverse Gebühren entrichten. "Kein leichtes Unterfangen für alleinstehende Mütter, die am Weg sind, sich wieder auf die eigenen Beine zu stellen", so Idl-Fercher.

Mehr zum Kolpinghaus und das Mutter-Kind-Haus finden Sie hier.