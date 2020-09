Am Samstag, 5. September, findet im Böhmischen Prater ein Familienfest statt. Diesmal gibt es sogar einen kostenlosen Shuttle-Bus.



FAVORITEN. Am Böhmischen Prater gehts am Samstag, 5. September, wieder rund. Grund: Ein großes Familienfest geht über die Bühne!

Von 13 bis 18 Uhr unterhalten nicht nur die Schausteller, sondern auch Stelzengeher, Zauberer oder etwa der Kasperl die Besucher. Auch Kinderschminken steht mit am Programm. Zusätzlich gibt es vom Veranstalter, der FPÖ Favoriten, hunderte Freifahrtscheine.



Shuttle-Service



Als besonderer Service wird es diesmal einen Shuttle-Service geben, so Stefan Berger. Die erste Fahrt startet um 13.30 Uhr am Reumannplatz, von der Haltestelle der Busse 68A und 68B. Dann geht es direkt zum Böhmischen Prater.

Wie schon im Jahr 2011 soll dieses Service vorzeigen, wie man eine bessere Anbindung der Öffis an den Böhmischen Prater realisieren kann, so der Stefan Berger und verweist etwa auf den Heurigenexpress für Grinzing, der von Donnerstag bis Sonntag im Stundentakt fährt.