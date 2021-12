Kleine Theaterfans können sich am Samstag, 28. Dezember, von zwei Stücken in den Bann ziehen lassen.

WIEN/FAVORITEN. Die jungen Favoritnerinnen und Favoritner von sechs bis 13 Jahren haben es gut: Sie könnnen am Dienstag, 28. Dezember, in eine zauberhafte Welt eintauchen. Möglich wird dies durch das Wienxtra-Winterferienspiel, das zu zwei Theaterstücken einlädt.

Kater Findus geht in die Welt



Im Kulturhaus Brotfabrik in der Absberggasse 27 startet um 11 Uhr die Musikalische Jungend Jeunesse mit dem Stück "Steinsuppe", einem fantasievollem Märchen über Vorurteile und Angst. Um 16.30 Uhr heißt es dann Vorhang auf für "Findus zieht um". In dem Stück vom Theater Feuerblau beschließt der kleine Kater Findus, die ersten Schritte in die Welt zu wagen…

Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung unter anmeldung.ferienspiel.at oder Telefon 01/909 4000 844 00 ab 18. Dezember 10 Uhr ist nötig.

