Die Anzahl der Trinkbrunnen in Favoriten sind auf 80 Stück angewachsen.



FAVORITEN. Der Sommer hat mit voller Kraft zugeschlagen und die Hitze ist vor allem an großen Plätzen kaum auszuhalten. Da ist es wichtig, viel zu trinken.

Sonnwendplatz und Hauptbahnhof



Das kann man in Favoriten nun auch an zwei neuen Orten: In der unteren Favoritenstraße beim Sonnwendplatzl und am Hauptbahnhof beim Eingang Nord. "Bei beiden neuen Standorten gibt es auch eine Nebeldusch-Funktion, um sich besser abkühlen zu können", so Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

Gerade wenn man im Sommer unterwegs ist, sollte man die Standorte der Trinkbrunnen kennen. Die Liste aller Trinkbrunnen – nicht nur in Favoriten – finden Sie hier.