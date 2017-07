Favoriten: Ein Urgestein verabschiedet sich

17.07.2017, 00:00 Uhr

Franz Jerabek übergibt die Büroleitung der Vorstehung an Manuela Sachs.

FAVORITEN. Mit viel Erfahrung kam Franz Jerabek im April 2004 nach Favoriten, um hier die Büroleitung der Bezirksvorstehung zu übernehmen. Zuvor hatte er schon mit Planungsstadtrat Hannes Swoboda und der damaligen Integrationsstadträtin Renate Brauner gearbeitet.In Favoriten warteten auf den Simmeringer aber nicht geringere Arbeitsaufgaben: Die U1-Verlängerung und die Schulsanierungspakete seit 2007 nennt Jerabek als die größten Brocken.

Reisen und Sprachen

Favoritnerin folgt nach

"Ich arbeite gerne, aber man muss auch aufhören können", so Jerabek. Mit 21. Juli hat er seinen letzten Arbeitstag im Büro – und braucht dann seinen Resturlaub auf.Pensionsschock bekommt der sympathische Simmeringer keinen. Zwar steht nach seinem Bucherstling "Menschen in Favoriten" kein zweites Werk auf seiner Agenda. Aber er plant schon Kulturreisen zu unternehmen, vor allem in Europa, und neue Sprachen, wie Italienisch, zu lernen.Seine Nachfolge tritt Manuela Sachs an, die seit 2011 die Kanzleileitung über hat. Seit 21 Jahren wohnt und arbeitet die 40-Jährige in Favoriten. Angst vor der neuen Aufgabe hat sie nicht. Der erste Gratulant zur Beförderung war ihr Mann Anton. Auch ihre Kinder Antonia (4) und Matthäus (7) freuen sich für ihre Mama.