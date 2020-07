Seltener Besuch ist derzeit in unserer Nähe, der Komet Neowise ist mit einer mittleren Größe von rund 5km und einer Geschwindikeit von ca. 77,6 km/s ( Angaben Wikipedia) unterwegs und am nächtlichen Himmel unter dem großen Wagen zu beobachten. Natürlich war der Feldkirchner Fotoclub " Blende 22" unterwegs um ihn zu suchen und fotografieren. Am Wöllaner Nock konnte man alles sehen. Der Komet war am 23.07. nur ca. 103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Eine sehr schöne Aufnahme gelang Huber Gert bei der Kirche in Tiffen. Das nächste mal wir er im Jahr 8709 in unsere Nähe kommen.