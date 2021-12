Das Kanzian Engineering-Team verpackte dieses Mal Geschenke für zwei Klagenfurter Sozialmärkte.

FELDKIRCHEN. Der diesjährige Beitrag von Kanzian Engineering & Consulting (KEC) im Rahmen des „Adventkalenders“ von Verantwortung zeigen! war ganz dem Christkindl gewidmet.

Für leuchtende Augen

Für die zwei Sozialmärkte in Klagenfurt wurden kleine Geschenke besorgt und liebevoll verpackt. Diese wurden dann in den Geschäften unter den Klienten verlost, um den Beschenkten eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. In den Packerln verbergen sich Spielzeug für die Kleinen und Bade-, Duft- oder Beauty-Sets für die „Großen“. „Wir hoffen, dass unsere Geschenke für leuchtende Augen gesorgt haben, weil es auch uns viel Freude bereitet hat einen kleinen Beitrag zu Weihnachten zu leisten!“, sagt Brigitte Kanzian.