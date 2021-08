Humorvoll Literarisches und Komödiantisches auf höchstem Niveau erwartet die Besucher am 7. August im Amthof mit Otto Schenk.

FELDKIRCHEN. Der bekannte Tausendsassa, Schauspieler und Regisseur Otto Schenk wurde im Juni 90 und gab im März 2021 seinen Abschied von der Bühne bekannt. Jetzt ist er noch einmal mit einem großen Leseprogramm "Das Aller-Allerbeste" rund um sein rundes Jubiläum unterwegs.

Bezug zur Oper

Im Rahmen des Jubiläums der Sommeroper im Amthof Feldkirchen konnte das kultur-forum-amthof Otto Schenk, der ja einen sehr engen Bezug zur Oper hat, mit seinem aktuellen Programm nach Feldkirchen holen. Kein anderer Regisseur hat so oft an der New Yorker Metropolitan Opera und an der Wiener Staatsoper inszeniert wie er. In seinem großen Leseprogramm, welches ein Leben auf der Bühne umfasst, präsentiert er nun das Beste daraus. Geboten wird humorvoll literarisches und komödiantisches auf höchstem Niveau.

Signierstunde

Im Rahmen der Veranstaltung werden Otto Schenks Bücher und DVDs zum Erwerben sein. Außerdem hat sich Otto Schenk bereit erklärt, auf Wunsch zu signieren. Karten und Reservierungen unter Tel.: 0676/7192250 oder Tel.: 04276/2176

Zur Sache



Otto Schenk - Das Aller-Allerbeste

Samstag, 7. August, 20 Uhr, Amthof

Karten: AK 45 Euro, VVK/Mitglieder 39 Euro (Ihre Reservierung ist erst mit der Einzahlung des Kartenpreises von 39 Euro gültig)

Reservierungen Tel.: 0676/7192250 oder Touristikbüro Tel.: 04276/2176

www.kultur-forum-amthof.at