Nach dem Abschlusskonzert für seine Chorleiterin unternahm der VLC eine Kulturfahrt nach Tschechien.

FELDKIRCHEN. Das ausverkaufte VLC-Abschlusskonzert für Chorleiterin Renate Altmann gemeinsam mit dem Chor der Kärntner in Graz in der CMA Ossiach war ein toller Erfolg. Nun gönnte sich die Singgemeinschaft eine Kulturfahrt nach Budweis, Prag und Krumau in Tschechien.

Heitere Geselligkeit

In sehr entspannter Stimmung wurde am Christi Himmelfahrts-Wochenende die Fahrt in das historische Böhmen angetreten. Die erste Station lag in Budweis, wo die berühmte Brauerei besucht wurde. Von den Braukesseln über die Abfüllungsschienen bis zu Verpackung und Versand erfolgte die Präsentation eines Vorzeigeunternehmens, Bierverkostung natürlich inklusive.

Prag und Krumau

Am folgenden Tag stand Prag auf dem Programm, wiederum mit sehr fachkundiger Stadtführung. Ausgehend von der Prager Burg und dem Veitsdom am Hradschin wurde der Kulturspaziergang über die Kleinseite, die Karlsbrücke und den Altstädter Ring mit der berühmten Turmuhr in Richtung Moldauufer fortgesetzt. Nach einer Nachmittagspause bestieg man ein Ausflugsschiff. Gesangliche VLC-Highlights der vergangenen Jahre wurden am Oberdeck angestimmt.

Besuch im Mittelalter

Nach einem Vormittag zur freien Verfügung erfolgte die Weiterreise nach Krumau. Die Mittelalterstadt verfügt über eine mächtige Burganlage, einen idyllischen Verlauf der Moldau in einer Doppelschleife um den Stadtkern, gemütliche Restaurants und Pubs. Somit rundete Krumau den Gesamteindruck von Böhmen für alle Reiseteilnehmer auf besondere Weise ab.