Für alle Jugendlichen, Lehrer, Eltern und Interessierten: Am 25. Jänner findet die ibobb-Messe online statt.

KÄRNTEN. Bereits zum zweiten Mal findet die ibobb-Messe (Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf) online via Zoom-Meeting statt. Zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten werden sich am 25. Jänner von 14 bis 16.30 Uhr Institutionen vorstellen, mit dem Ziel, Lehrern, Eltern und Interessierten die Möglichkeit zu bieten, diese Institutionen und Initiativen näher kennen zu lernen. Unter anderen dabei ist auch die Diakonie de La Tour. Außerdem ist auch ein Online-Vortrag von Bildungsforscher Kurt Schmid geplant. Anmeldungen werden über die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Kärnten unter eva-schuppe@wkk.or.at oder per Tel.: 0590904-733 erbeten.