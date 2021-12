Solche Vorfälle sind bis dato aus dem Lavanttal bekannt, nun wurde auch in der Ortschaft Pölling ein Briefkasten gesprengt.



Im Lavanttal kam es erst kürzlich zu einer Sprengung eines Briefkastens, nun passierte dies auch im Bezirk Feldkirchen

In Pölling

In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2021 wurde in Pölling, in der Gemeinde Feldkirchen ein Postkasten eines Mehrparteienhauses unter Anwendung von zumindest zwei pyrotechnischen Gegenständen gesprengt. Durch die Detonation der beiden Gegenstände entstand am Postkasten Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Reste der beiden pyrotechnischen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.