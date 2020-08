In Österreich absolvieren jedes Jahr rund 500 junge Erwachsene das Freiwillige Soziale Jahr.

FELDKIRCHEN (fri). Am 31. Juli 2020 hatten sie ihren letzten Tag: die diesjährigen Teilnehmerinnen am Freiwilligen Sozialen Jahr in Österreich. Sie gehören damit zum 52. Jahrgang des Projekts und waren mitten im Einsatz, als die Covid-19-Pandemie ausbrach, Schulen und Geschäfte schlossen und in den Alten- und Pflegewohnheimen kein Besuch erlaubt war. Und sie haben in dieser Zeit in ihren Einsatzstellen Unverzichtbares geleistet.

Fähigkeiten entdecken

In ganz Österreich absolvieren jedes Jahr rund 500 junge Erwachsene das Freiwillige Soziale Jahr. Dabei arbeiten sie zehn bzw. elf Monate in einer sozialen Einrichtung mit und sammeln Erfahrungen fürs Leben. Die Persönlichkeitsentwicklung und das Entdecken von Fähigkeiten und Grenzen stehen im Vordergrund. Für viele Bewerber ist aber auch die Vorbereitung auf den sozialen Beruf bzw. das Testen der Eignung ein Grund, ein FSJ zu absolvieren. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: sie reichen von der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung in Wohngruppen und Werkstätten über Einsätze in Kinder- und Jugendeinrichtungen bis hin zu Einsätzen in Senioren- und Pflegewohnheimen.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie fand die Abschlussfeier 2020 erstmals online statt. Die Kärntner FSJ-Teilnehmer wurden von ihren Wohnzimmern aus in die Sommerferien verabschiedet.

Jetzt anmelden

Wer neugierig geworden ist, mindestens 18 Jahre alt ist und sich für den sozialen Bereich und für die Arbeit mit Menschen interessiert, kann sich noch den Sommer über anmelden. Unter www.fsj.at finden Interessierte alle Informationen. Der Einsatz startet Anfang September oder Anfang Oktober. Im Einsatz es gibt Taschengeld, Verpflegung, Fahrtkosten, Kranken- und Pensionsversicherung und Familienbeihilfe.

-------------

Information & Anmeldung

Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste, Freiwilliges Soziales Jahr

Elfriede Elsensohn und Estha-Maria Sackl, Regionalstelle Grazoffice.graz@fsj.at; Tel. 0676/87 76 3917 und 0676/87 76 3919

Weitere Infos: www.fsj.at