Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall auf der Turracher Bundesstraße in Tiebel.

TIEBEL. Am 13. August gegen 08:20 Uhr war ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem PKW auf der Turracher Bundesstraße, B 95, in Tiebel, Gemeinde Himmelberg, unterwegs. Er fuhr von Himmelberg kommend in Richtung Gnesau. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden Firmen-LKW, gelenkt von einem 53-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach. Im Zuge dieses Überholvorgangs dürfte er den auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden PKW, der von einer 45-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen gelenkt wurde, übersehen haben.

Totalschaden an Fahrzeugen

Es kam zur Frontalkollision der beiden PKW. Der 23-jährige Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die 45-jährige Frau und ihre am Beifahrersitz mitfahrende 71-jährige Mutter wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und durch das Rote Kreuz bzw. die Johanniter Unfallhilfe Patergassen ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An beiden PKW entstand Totalschaden.

Im Bergeeinsatz befanden sich Mitglieder der FF Himmelberg.