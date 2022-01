Am 14. und 15. Jänner findet auf der Simonhöhe der Snowboard-Weltcup statt. Im Seehotel Hoffmann in Steindorf haben sich gleich zwölf Nationen einquartiert.

FELDKIRCHEN. Aktuell ist in Steindorf am Ossiacher See einiges los: Sportler aus zwölf Länder gastieren derzeit im Seehotel Hoffmann. Anlass dafür ist der Snowboard-Weltcup, der heute, Freitag, und morgen, Samstag, auf der Simonhöhe stattfindet. Unter den zwölf Nationen finden sich Sportler aus China, Korea, Australien, aber auch aus Frankreich, Tschechien, Polen, Georgien, Bulgarien, Irland, Holland, Slowenien und der Schweiz wieder.

Ein Event für die Region

Für die Betreiberin des Seehotels, Eva Hoffmann, ist es toll, dass so ein Event überhaupt stattfindet. „Die ganze Region hat was davon. Die Simonhöhe wird damit auch gut ins Rampenlicht gerückt, solche Events helfen dabei natürlich sehr". Den sportlichen Gästen gefällt es in unserer Region sehr, wie Hoffmann weiter ausführt. „Wir präsentieren uns natürlich gerade im besten Licht mit diesen traumhaften Bedingungen". Das posten die Sportler dann auch fleißig in den sozialen Medien. Hoffmann würde sich freuen wenn das Event jedes Jahr hier stattfinden würde.