Die vorweihnachtliche Aktion der Jungen Volkspartei Feldkirchen „Taten statt Worte“.

FELDKIRCHEN. „Wir konnten die Anzahl der gesammelten Spenden heuer verdoppeln“ so das JVP-Team. Um sozial schwachen Familien in Kärnten unter die Arme zu greifen, wurden Einkäufer gebeten, etwas mehr einzukaufen und es dann am Stand vor der Billa-Filiale in der Schillerstraße 1 abzugeben.

Für Menschen vor Ort

„Es ist uns ein Anliegen, Menschen in unserem Bundesland zu unterstützen, die in der Weihnachtszeit über wenig finanzielle Mittel verfügen", so der Obmann der Jungen ÖVP Simon Niederbichler. "Aus meiner Sicht muss es in Österreich jedem möglich sein, das Weihnachtsfest zu feiern. Aus unserer christlich-sozialen Verantwortung versuchen wir einen Beitrag zu leisten." Die Lebensmittel werden von den Mitarbeitern des Hilfswerks Feldkirchen an die Bedürftigen verteilt. Prominente Hilfe bekamen die ehrenamtlichen Spendensammler heuer von Landesrat Sebastian Schuschnig. „Für uns ist es eine Ehre, dass wir aus der Landespolitik Unterstützung bekommen“, ist sich das JVP-Team einig.