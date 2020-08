Neue Bänke mit mehrfacher Funktion für Feldkirchen.

FELDKIRCHEN (fri). Basierend auf einer Idee von Vizebürgermeister Karl Lang wird derzeit das Leaderprojekt "Feldkirchenbank" in Zusammenarbeit mit Stadtrat Andreas Fugger und der Region Mittelkärnten umgesetzt. Es werden 40 Stück exklusive und einzigartige Sitzbänke im Stadt- und Gemeindegebiet aufgestellt. Der heimische Tischlereibetrieb Konec zeichnet sich für Planung und Konstruktion verantwortlich, wobei der Rahmen aus Cortenstahl von den Experten von Stahlbau Buttazoni gefertigt wird.

Stadtbild aufwerten

Karl Lang und Andreas Fugger dazu: "Wir wollen unsere Stadt durch solche und weitere kleine und größere Projekte lebenswerter machen. Unsere Ziel sind nachhaltige Maßnahmen, damit sich die Feldkirchner im Stadtbereich zu Hause fühlen." Um auch die entsprechend richtigen Standorte zu finden, werden die Bürger in diesem Prozess einbezogen. Durch diese Sitzbänke, die beidseitig zum Sitzen einladen und durch entsprechende Gruppierung neuartige Plätze zum Rasten und Kommunizieren bilden werden, soll die Stadt zum Wohnzimmer für Einheimische und Gäste werden. "Selbstverständlich sind diese nur der erste Schritt und weitere Verbesserungen sind angedacht", betont Lang.

Durch die Erhöhung der Frequenz und Belebung werden geschlossene Geschäftsflächen wieder attraktiv und tragen zur Urbanisierung der Stadt bei. Zusätzlich soll durch die verbesserte Mobilität in Form von Mitfahrbänken zwischen Wohnsiedlungen und Stadt eine Belebung erfolgen.

----------------

Zahlen & Fakten

Feldkirchenbänke - Mitfahrbänke

Förderwerber: Stadtgemeinde Feldkirchen

Projektlaufzeit: 1. August 2020 bis 28. Februar 2021

Kosten: 54.000 Euro.

Die Hälfte davon wird über EU-Geld finanziert.

Zehn Bänke werden als sogenannte "Mitfahrbänke" aufgestellt. Hier wird mit entsprechenden Schildern darauf hingewiesen, dass die Person, die auf der Bank sitzt, in die Stadt oder oder an ihren Wohnort mitgenommen werden will.