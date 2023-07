Löwenstarke neue Leitung beim Lions Club Feldkirchen-Ossiacher See. Wilhelm Egger ist neuer Präsident.

FELDKIRCHEN. Im Rahmen einer feierlichen Party beim "Maltschacher Seewirt" wurde Wilhelm Egger, international erfolgreicher Lichtplaner, Beleuchtungsdesigner und Unternehmer aus Feldkirchen, zum neuen Präsidenten des Lionsclubs Feldkirchen-Ossiacher See gekürt.

Lebendiges Clubleben

Wilhelm Egger kündigte in seiner Antrittsrede eine dynamische, zweite Amtsperiode mit einer Vielzahl attraktiver Charity- und Kulturaktivitäten an. Der Lions-Präsident versprach, den Club für interessierte "Nachwuchslöwen" weit zu öffnen und ein lebendiges Clubleben zu fördern. "Wir werden großes Augenmerk darauf legen – getreu dem internationalen Lions-Motto ,We serve' – der Gesellschaft zu dienen", sagt Wilhelm Egger. "Mit gemeinsamen Aktivitäten wollen wir auch den Zusammenhalt innerhalb unseres Clubs weiter stärken."

Ein Haus, zwei Präsidenten

Wilhelm Egger dankte seinem Präsidenten-Vorgänger Rudolf Brandner für ein gelungenes Clubjahr 2021/22. "'Wir ,Löwen' haben gemeinsam maßgebliche Unterstützungsleistungen für in Not geratene Feldkirchner bereitgestellt.

Dass im Hause Egger der soziale Gedanke eine große Rolle spielt, zeigt sich beim persönlichen Engagement des Ehepaares. Wilhelm Egger ist Lions-Präsident und seine Gattin Edeltraud ist Präsidentin des Soroptimist Clubs Feldkirchen.

Das Präsidentenpaar – auch im Beruf ein über Jahrzehnte erfolgreiches Power-Couple – wird sich in den kommenden Monaten in Gestaltung ihrer Club-Aktivitäten sicherlich gegenseitig beflügeln.