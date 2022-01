Glück hatten am Samstagnachmittag Autofahrer auf der Südufer Straße bei Ossiach. Ein Baum fiel über die Straße. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt kein Auto darunter. Ein Stau blieb aber nicht aus.

OSSIACH. Toll, dass es in unseren breiten freiwillige Feuerwehren gibt. Immer wieder sind die Frauen und Mannen rasch zur Stelle, wenn man sie gerufen werden. So auch am Samstagnachmittag auf der Ossiacher See Süduferstraße. Dort fiel ein Baum plötzlich um, lag über der Straße. Er konnte von den anwesenden Autofahrern nicht beseitigt werden, da musste die FF Ossiach anrücken. Diese kam und der umgestürzte Baum wurde beseitigt (siehe Video anbei). Wenig später hieß es dann wieder "freie Fahrt".

