Eine sukzessive Preissteigerung bei den Kanalgebühren wird es bis 2026 geben. Jährlich sind kleine Erhöhungen geplant.

FELDKIRCHEN. Seit 21 Jahren gab es in Feldkirchen keine Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren. Jetzt haben die Verantwortlichen des Wasserverbandes Ossiacher See in einer Mitgliederversammlung (Mitgliedsgemeinden: Feldkirchen, Villach, Steindorf, Treffen, Himmelberg, Ossiach) eine Gebührenanpassung sowie eine Anhebung der Mindestabnahmemenge oder Bereitstellungsgebühr für die nächsten Jahre beschlossen. "Wir benötigen die Erhöhung, um künftig wichtige Instandsetzungsarbeiten realisieren zu können", sagt Wasserreferent Vizebürgermeister Siegfried Huber. Angehoben wird in diesem Zuge auch die Bereitstellungsgebühr von derzeit 60 auf 70 Kubikmeter. "Wir richten aber zugleich einen Fonds ein, um in besonderen Härtefällen Bürger ab 2023 finanziell unterstützen zu können."

Wassergebühr bleibt unverändert

Keine Veränderungen wird es bei der Wasserzählergebühr geben. "Der Wasserzins beträgt für 2022 3,42 Euro pro Kubikmeter. Es gibt hier auch keine Mindestabnahmemenge. Verrechnet wird nach tatsächlichem Verbrauch", so Huber.

Kanalbenützung und Bereitstellung

Schmutzwässer

Gebührensatz aktuell: 3,08 Euro/m³

Gebührensatz neu:

2022: 3,19 Euro/m³

2023: 3,25 Euro/m³

2024: 3,31 Euro/m³

2025: 3,38 Euro/m³

2026: 3,45 Euro/m³

Niederschlagswässer

Gebührensatz aktuell: 0,77 Euro/m³

Gebührensatz neu:

2022: 0,81 Euro/m³

2023: 0,86 Euro/m³

2024: 0,91 Euro/m³

2025: 0,91 Euro/m³

2026: 1,02 Euro/m³

Die Gebührensätze treten mit 1. Jänner des jeweiligen Jahres in Kraft.