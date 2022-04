In den Osterferien wird Kinofeeling im Stadtsaal geboten.

FELDKIRCHEN. Zu Weihnachten konnte es leider nicht stattfinden, aber in den Osterferien kann es traditionell über die Bühne gehen: Die Rede ist hier vom beliebten Kino im Stadtsaal Feldkirchen. Die zweite gute Nachricht: Alle Kinogutscheine, die noch vom Weihnachtsgewinnspiel sind, können nun beim Osterkino eingelöst werden.



Programm

Am Dienstag, dem 12. April stehen folgende Filme zur Auswahl: Paw Patrol (15 Uhr), The Batman (17 Uhr) House of Gucci (20 Uhr). Mittwoch, 13. April: Die Häschenschule (15 Uhr), Sing - Die Show deine Lebens (17 Uhr), Wunderschön (19.30 Uhr). Donnerstag, 14. April: Die Schule der magischen Tiere (15 Uhr), Clifford, der große rote Hund (17 Uhr), James Bond - Keine Zeit zu sterben (19.30 Uhr). Der Eintritt beträgt 7 Euro, Karten sind an der Kinokasse erhältlich.