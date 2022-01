Mit der 20-jährigen Anja Adamitsch hält beim ESC SoccerZone Steindorf auch eine Frau das "Tor sauber".



STEINDORF. Nachdem beim ESC SoccerZone Steindorf die Saison gut begonnen hat, gab es aufgrund des verordneten Spielverbots kurzfristig eine Unterbrechung. "Nachdem wir in der 3. Liga jetzt aber dem Spitzensport zugeordnet werden, können wir unter den vorgegebenen Auflagen unsere Spiele in der Liga absolvieren", sagt ESC-Sportdirektor Armin Ratz. "Die Meisterschaft läuft wie geplant. Wir haben allerdings mit einer Verletzungsmisere zu kämpfen und müssen auf einige unserer Stammspieler verzichten."

Spannend für die Zuschauer

Als Ziel hat man Platz 2 im Grunddurchgang anvisiert. "Die Liga ist extrem ausgeglichen und jedes Match bleibt bis zum Schluss spannend, weil alles möglich ist. Das macht es auch für die Zuschauer extrem attraktiv!", weiß Ratz. Und noch ein weiteres Detail hebt die Attraktivität: Der Tormann des ESC SoccerZone Steindorf Rene Baumann hat weibliche Unterstützung erhalten.

Auch im Nationalteam eine Nummer für sich

Mit der 20-jährigen Studentin Anja Adamitsch sorgt eine gelernte Torfrau dafür, dass möglichst wenig feindliche Pucks im Netz landen. "Anja ist die Nummer 1-Torfrau bei den ,Lakers Kärnten‘, der ersten Kärntner Dameneishockeymannschaft, die an der Internationalen Elite Women`s League teilnimmt. Zudem ist sie auch im Österreichischen Nationalteam als Torfrau gesetzt", schildert der ESC-Sportdirektor. Nachdem die "Lakers Kärnten" in Steindorf trainieren und Adamitsch bereits zwei Saisonen in Völkermarkt im Tor stand, war der Kontakt schnell hergestellt.

Gutes Miteinander im Team

"Wir haben Anja gefragt, ob sie Interesse hätte Teil unserer Mannschaft zu werden und die gelernte Torfrau hat zugesagt. Jetzt wechselt sie sich mit Rene Baumann ab. Sowohl für uns als auch für Anja ist das eine Win-Win-Situation. Wir haben Verstärkung am Tormann-Sektor und Anja kann Erfahrungen sammeln", so Ratz. "Naturgemäß sind die Schüsse der Männer schärfer als jene der weiblichen Eishockeyspielerinnen. Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit werden verbessert. Diese Fähigkeiten kommen der talentierten Torfrau für ihre weitere Karriere sicherlich zugute." Im Eishockey gibt es keine gemischten Teams. Maximal im Tor – wie beim ESC Steindorf – kann also eine Frau bei einer Herrenmannschaft eingesetzt werden.