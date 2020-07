STEUERBERG (kope). Mit dem Ex-Bundesligaspieler Werner Oberriesser holte sich der SV Steuerberg im Winter einen Fußballfachmann als Trainer. Steuerberg war zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter in der 1. Klasse C. "Seither hat die Mannschaft wegen Corona kein Bewerbsspiel mehr ausgetragen", erzählt Oberriesser. Gleich im ersten Bewerbsspiel im KFV-Cup kommt es zum großen Bezirksderby. Am kommenden Samstag, 25. Juli, geht es um 18 Uhr gegen den Unterliga-West-Verein SGA Sirnitz. "Da können wir nur überraschen", freut sich Oberriesser auf das erste Spiel.