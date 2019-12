FELDKIRCHEN (kope). Seit 2016 hält der Feldkirchner Günther Stoxreiter die Bundesligaspieler vom SV Werder Bremen als Athletiktrainer fit. Als Spieler war Stoxreiter beim Stammverein SV Feldkirchen, SC Treibach und beim FC Kärnten tätig, ehe er ins Trainerfach wechselte. Von der Fußballakademie in Klagenfurt und dem Wolfsberger AC wechselte er nach Linz. Hier erreichte ihn ein Angebot vom SV Werder Bremen. "Für mich war das die große Chance, die ich sofort genutzt habe", so Stoxreiter, der noch bis zum Sommer einen Vertrag hat.

Kontakt zum Ex-Verein, dem SV Feldkirchen, ist vorhanden. Zuletzt war Torhüter Dario Pick mit Gunter Walcher zu Besuch. "Außerdem verfolge ich das Geschehen bei meinem Ex-Verein SV Feldkirchen, denn der liegt mir noch sehr am Herzen", schließt Stoxreiter.