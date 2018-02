DU - ICH - WIR Zeit füreinander miteinander *

09.02.2018, 18:49 Uhr

Diesmal stand die Zusammenkunft ganz im Zeichen des Fasching, so erschienen alle Besucher maskiert.DUWIWIR Fasching von DU ICH WIR stand diesmal unter dem Motto, Kinder zeigen mit lustigen Einlagen wie das älter werden aus Ihrer Sicht ist. Dabei verkleideten sich die Kinder der Nachmittagsbetreuung unter der Leitung von Claudia Kienberger als DU ICH WIR. Alle ob “Jung“ oder “Alt“ hatten zusammengesetzte Begriffe zu erraten. Auch wurde eine Maskenprämierung von den Kindern vorgenommen. Musikalisch begleitete die Sirnitzer Gitarrenrunde den lustigen Nachmittag. Vor allem durfte der Heringsalat und der Faschingskrapfen nicht fehlen.Zu schnell war der Nachmittag vorbei und so luden die Organisatorinnen mit Freude schon zum nächsten Zusammenkommen, wieder am ersten Mittwoch im März.