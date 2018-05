150. Gesundheitsaktion "Senioren" im Hotel Ossiachersee

05.05.2018, 06:40 Uhr

21 Bäuerinnen und Bauern waren beim 150. Turnus der Gesundheitsaktion in Steindorf dabei.



Hilfe & Erholung

STEINDORF (fri). Seit dem Jahr 2006 wird die Gesundheitsaktion für Senioren von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern durchgeführt. Bei den bisher absolvierten 150 Turnussen haben insgesamt 3.088 Personen aus ganz Österreich teilgenommen, 237 davon aus Kärnten.Im Rahmen dieser Aktion werden im Jahr 2018 14 Turnusse an Standorten in ganz Österreich angeboten. Einer davon ist im Hotel Ossiachersee in Steindorf."Bei dieser spezifischen Gesundheitsaktion handelt es sich um dreiwöchige Turnusse für Bäuerinnen und Bauern im Seniorenalter", sagt SVB-Vorsitzender Feldkirchner Vzbgm. Siegfried Huber. "Viele von ihnen erfahren gerade Veränderungen im täglichen Leben oder befinden sich im sozialen Rückzug. Ihnen soll eine aktive Erholung bzw. Hilfestellung ermöglicht werden."

Gute Kooperation

Mit den Eigentümern des Hotels Ossiachersee in Steindorf hätte man schon lange eine intensive Kooperation. "Die Bäuerinnen und Bauern schätzen das Service im Haus und genießen ihren fast dreiwöchigen Aufenthalt", so Huber.Neben ärztlichen Beratungsgesprächen gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Diese reichen von Gruppen- und Einzelgesprächen zu diversen Themen über medizinische Vorträge bis hin zu einem organisierten Aktivprogramm und Maßnahmen für die seelische Gesundheit.21 bäuerliche Versicherte aus sieben Bundesländern im Alter zwischen 62 und 83 Jahren waren in Steindorf mit dabei.Einhelliger Tenor: "Wir danken der SVB, dass wir hier sein durften. Es hat gut getan und wir haben uns seelisch und körperlich erholt. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Zeit der Ruhe und Entspannung haben, denn ein Großteil von uns Senioren hilft ja im Betrieb noch tatkräftig mit."