Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!

03.05.2017, 16:30 Uhr

Ein Kompositionsprojekt zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017

Musik als "Waffe"



Gelebte Ökumene



Zur Sache

Ganz bewusst

Die Lieder

WIEDWEG. Bereits vor einigen Jahren kamen Superintendent Manfred Sauer und Stefan Schweiger, Leiter der Trigonale, überein für das Jubiläumsjahr 2017 ein gemeinsames musikalisches Projekt ins Leben zu rufen.Dabei sollte die traditionell enge Verbindung zwischen Protestantismus und der Alten Musik zum Ausdruck kommen. War es doch Martin Luther, der es wie kein anderer verstand, die Musik zur vielleicht wirksamsten Waffe der Reformation zu machen. Ganz nebenbei legte er mit seinem energischen Eintreten für den Volksgesang einen Grundstein zur Entwicklung der abendländischen Musikkultur.Zwar entstand dieses Projekt für die Evangelische Kirche in Kärnten, im Sinne einer gelebten Ökumene kann sich Schweiger durchaus vorstellen, damit auch in katholischen Kirchen zu Gast zu sein."Mögen die Lieder, die Worte und die Musik für alle zu einem ermutigenden Lobgesang werden", meint Manfred Sauer, Superintendent der Evangelischen Kirche Kärnten-Osttirol.ist die Entscheidung gefallen die Auftragswerke für die intime Besetzung Laute und Stimme komponieren zu lassen. Einerseits, weil die Laute zur Zeit des Thesenanschlages neben der Orgel zu den beliebtesten Instrumenten zählte und unzählige Komponisten der Renaissance sich ihrer bedienten, andererseits sollte – wohl auch ganz im Sinne des Reformators – das Wort im Zentrum stehen und von der Musik (nur) getragen und unterstützt werden.sollen in möglichst vielen Pfarren im Jubiläumsjahr gebracht werden.

Konzert:

Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, Evangelische Kirche Wiedweg/PatergassenDie Sängerinnen Johanna von der Deken und Aleksandra Raszynska sowie der Lautenist Fabio Accurso werden uns als Interpretinnen und Interpreten für dieses Projekt zur Verfügung stehen.